Генсек НАТО Столтенберг считает поставки оружия Украине кратчайшим путем к миру с Россией

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Военная помощь Украине со стороны НАТО поможет быстрее достичь перемирия между Киевом и Москвой, об этом в интервью информагентству dpa заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Как бы парадоксально это ни звучало, но военная помощь Украине является кратчайшим путем к миру", - сказал он.

Также он добавил, что России следует убедиться, что она не добьется своей цели на Украину, и тогда станут возможными мирные переговоры.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский озвучил свою "формулу мира" на Украине. В частности, по его мнению, должны быть прекращены боевые действия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.