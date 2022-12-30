Семь человек погибли при взрыве в ресторане в турецком городе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 30 декабря, взрыв прогремел в ресторане в городе Назилли на западе Турции в провинции Айдын. По предварительным данным, погибли семь человек. Такие данные предоставляет местное телевидение со ссылкой на власти.

Как заявил губернатор провинции Айдын, где произошел инцидент, Хюсейн Аксой, все произошло в результате взрыва баллона с бытовым газом. Сообщается, что всего в ресторане находились свыше 20 человек, семь из которых погибли, а четверо получили ранения.

По данным телекомпании TRT, взрыв произошел на кухне ресторана около 15:30 по местному времени (совпадает с мск) в пятницу, 30 декабря, при замене баллонов. Раненые были доставлены в местные больницы. Уточняется, что они находятся в тяжелом состоянии.

Район инцидента заблокирован полицией, куда направлены машины скорой помощи, а также пожарные и спасатели.