Олланд признался, что Минские соглашение дали Киеву время усилить армию Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, об этом заявил в интервью украинскому изданию бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«Ангела Меркель была права… С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал», - сообщил Олланд.

Он отметил, что украинская армия «стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность».

Кроме того, Олланд подчеркнул, что геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 7 декабря 2022 года Меркель заявила, что Минские соглашения позволили «дать Украине время», чтобы страна стала сильнее. Она отметила, что для всех было очевидным, что по результатам Минских соглашений конфликт в Украине только был заморожен, но проблема не была решена. Также Меркель сообщила, что и страны НАТО по состоянию на 2014 год не могли бы оказать Киеву тот объем поддержки, в котором она осуществляется в настоящее время.

9 декабря 2022 года президент России Владимир Путин признался, что его разочаровали слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях по Украине. Он назвал слова Меркель о Минском соглашении разочаровывающими. Путин заявил, что откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Он добавил, что ранее исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.