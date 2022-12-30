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НовостиПолитика30 декабря 2022 14:49

Экс-президент Франции откровенно рассказал о Минских соглашениях: «Меркель была права»

Олланд признался, что Минские соглашение дали Киеву время усилить армию
Сергей ГАПЧУК
Олланд признался, что Минские соглашение дали Киеву время усилить армию

Олланд признался, что Минские соглашение дали Киеву время усилить армию

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, об этом заявил в интервью украинскому изданию бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«Ангела Меркель была права… С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал», - сообщил Олланд.

Он отметил, что украинская армия «стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность».

Кроме того, Олланд подчеркнул, что геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 7 декабря 2022 года Меркель заявила, что Минские соглашения позволили «дать Украине время», чтобы страна стала сильнее. Она отметила, что для всех было очевидным, что по результатам Минских соглашений конфликт в Украине только был заморожен, но проблема не была решена. Также Меркель сообщила, что и страны НАТО по состоянию на 2014 год не могли бы оказать Киеву тот объем поддержки, в котором она осуществляется в настоящее время.

9 декабря 2022 года президент России Владимир Путин признался, что его разочаровали слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях по Украине. Он назвал слова Меркель о Минском соглашении разочаровывающими. Путин заявил, что откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Он добавил, что ранее исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.