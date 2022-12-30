19fortyfive: Зеленский не мог проигнорировать приказ Байдена приехать в США

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ослушаться приказа Джо Байдена совершить визит в Соединенные Штаты, об этом написала заслуженный научный сотрудник по стратегическим исследованиям Американского совета по внешней политике Виктория Коутс в публикации для 19FortyFive.

Обозреватель считает, что у политика не было выбора, а целью приезда было не усиление поддержки киевского режима, а решение внутриполитических проблем.Коутс также добавила, что речь Зеленского в конгрессе была необходима, чтобы принять закон о госрасходах, в который также включили финансовую поддержку Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский озвучил свою "формулу мира" на Украине. В частности, по его мнению, должны быть прекращены боевые действия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.