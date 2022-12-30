Путин отменил срок, в течение которого правительству следует продать долю Shell в "Сахалине-2"

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин своим указом убрал срок, в течение которого правительству следует продать долю Shell в проекте "Сахалин-2", это следует из внесенных в документ изменений.

"Доля в уставном капитале общества, передача которой… не была произведена акционеру компании, подлежит оценке и продаже правительством России. Продажа такой доли осуществляется… российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, определенным этим порядком", - уточняется в тексте документа.

Ранее в указе отмечалось, что правительству нужно оценить и продать долю в течение четырех месяцев с даты принятия решения об отказе ее передать.

Ранее издание Financial Times написало, что президент России Владимир Путин указом о специальных экономических мерах в отношении месторождений нефтегазового “Сахалин – 2” щелкнул по носу Запад. Как напомнили авторы издания, российский лидер подписал указ, по которому оператор проекта Sakhalin Energy будет заменен на новое юридическое лицо, а имущество компании перейдет в собственность Российской Федерации. Газета отмечает, что тем самым глава государства предупредил производителей нефти из недружественных стран, которые имеют долю в “Сахалине – 2”, что быстро и легко продать свои активы они не смогут.