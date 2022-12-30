Эксперт посоветовал следить за классом опасности фейерверков перед их запуском Фото: Дарья ИВАНОВА

Новогодняя ночь не обходится без фейерверков. Директор ООО «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев дал советы, как правильно запускать салюты, чтобы не пострадать.

В первую очередь, продукт должен быть качественный. Нужно убедиться, что упаковка целая, а все надписи сделаны на русском языке. Есть инструкция по эксплуатации и хранению. Еще одна важная деталь – должно быть описано, какие эффекты производит фейерверк.

Сертификат соответствия – это еще одно обязательное условие. По правилам, в продажу должны выпускать только те изделия, которые его имеют.

Важно знать, что фейерверки разделяются на классы опасности. Стоит учитывать этот факт перед запуском, ведь он указывает на расстояние, где безопасно находиться зрителям.

- Расстояние может быть от 5 до 20-30 метров. Хлопушки, бенгальские свечи — 0,5 м радиус опасной зоны. Фейерверки всегда нужно поджигать на расстоянии вытянутой руки, - говорит RT эксперт.

Ни в коем случае, нельзя наклоняться над батареей салютов, в противном случае можно покалечиться, вдруг будет выстрел в лицо.

- Убедитесь перед запуском, что фитиль закрыт. Бумажку, которой он обмотан, нужно немного отогнуть. Для розжига используйте турбозажигалки, они не очень дорогие и очень надежные, - заключил эксперт.

Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог, сообщает Москва 24.

Локации для запуска фейерверков необходимо выбирать подальше от деревянных строений и линий электропередач, сообщает "360".