В Минобороны России сообщили о блокировке иностранного вооружения ВСУ после удара российских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате удара российских войск накануне - 29 декабря 2022 года - по объектам на Украине поставленное для украинской армии зарубежное вооружение было заблокировано в тыловых районах республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

“В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для украинских военных иностранное вооружение заблокировано”, - уточняется в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали группу зарубежных наемников на Украине. Как рассказали в ведомстве, соответствующая задача была поставлена группе по выявлению и ликвидации живой силы противника и наемников в заданном квадрате.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.