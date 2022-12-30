Украина вышла из соглашения с Россией об использовании и охране пограничных водных объектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действие соглашения между Украиной и России о совместном использовании и охране пограничных водных объектов прекращено, об этом сообщил сегодня, 30 декабря, представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между Украиной и Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов…", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. За это проголосовали 327 депутатов Рады.

Также ранее Украина вышла из соглашения по железнодорожному транспорту стран СНГ. Соглашение создавало Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ, который координировал работу железнодорожного транспорта этих государств. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран СНГ.