Росавиация приостановила оповещения о продлении запретов на полеты Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 30 декабря, Росавиация должна была в 50-й раз объявить о продлении режима ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, но в ведомстве решили прекратить публикацию таких оповещений, об этом РБК сообщили два источника, близких к авиавластям.

По их словам, это решение приняли не в Росавиации, а вышестоящими ведомственными структурами - в сообщениях содержится мало полезной информации для граждан, а до самих аэропортов данные доходят, в частности, через аэронавигационные извещения (NOTAM).

Также уточняется, что, несмотря на то, что Росавиация не сообщала публично о продлении ограничения, оно действует.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 7 апреля, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Также ранее Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 1 мая 2022. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.