Гастроэнтеролог дал советы, как восстановиться после новогоднего застолья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новогоднюю ночь россияне традиционно проведут за новогодним столом. Подобное застолье стресс для организма. Как восстановить организм и вернуться в нормальный ритм жизни, рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он советует выбирать утром еду мягкой консистенции, чтобы облегчить восстановление. Подойдет суп, картофельное пюре или каша. Выбирайте зелень, холодец, киви или манго, выпейте кофе, можно даже 2-3 чашки в день.

Обычно на новогоднем столе в малых количествах присутствуют овощи, зелень и фрукты. Так что потом нужно делать упор на клетчатку и витамины, подойдет капуста. Она содержит витамин U, который способствует восстановлению желудка.

Нужно избавиться от накопившихся токсинов алкоголя. Это сделает чистая вода. Лучше выбирать напитки без газа и сахара. Можно пить рассол, но он не поможет. Лучше выпить полтора литра правильной жидкости.

- Кофе будет укреплять печень и снижать в ней воспаление. А еще напиток простимулирует кишечник и поможет проснуться. В холодце много переваренных аминокислот. Они, как раз, восстанавливают печень. Это же сделают киви, ананас, манго, - заключил врач в беседе с News.ru.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие блюда на новогоднем столе самые вредные. Основной проблемой в новогодние праздники диетолог назвала количество еды, а также смешение блюд, пишет RT.