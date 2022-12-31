В России излечили пациента с онкологией в четвертой стадии с помощью уникальной операции

Российские медики провели уникальную операцию пациенту с четвертой стадией рака. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег УКЛАДОВ

В России излечили пациента с четвертой стадией онкологического заболевания, проведя уникальную операцию. Методика разработана учеными Сеченовского университета, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сообщается, что пациент страдал неоперабельной плоскоклеточной карциномой головы и шеи и метастазами в печени. Операция длилась около трех часов.

«Онкобольному сделали изолированную химиоперфузию печени. С помощью сложнейшего лечения врачи добились ремиссии: пациент с четвертой стадией рака уже восстановился и улетел домой отмечать Новый год», - рассказали в пресс-службе.

Суть операции заключается в том, чтобы добиться высокой концентрации химиопрепарата в конкретном органе при минимальном общем воздействии его на организм. По словам специалистов, после изолированной химиоперфузии пациенты, которым оставалось жить несколько месяцев, смогут рассчитывать на несколько лет ремиссии.

«Методика будет совершенствоваться на базе отечественного оборудования и тиражироваться в специализированных клиниках», - сообщили в университете.

Ранее сообщалось, что крупную опухоль мозга удалили 15-летнему подростку, находившемуся в сознании, врачи Центра имени Алмазова. Уникальную операцию провели впервые в истории петербургской медицины.

Тем временем впервые в России врачи вернули эрекцию мужчине с помощью нерва из ноги.

О том, как военные врачи достали у российского бойца из-под сердца боевую гранату, читайте здесь на KP.RU. Медикам пришлось извлекать из тела пациента неразорвавшийся боеприпас в бронежилетах.

Также сообщалось, что белорусские и российские хирурги совместно провели уникальную операцию на позвоночнике 5-летнему мальчику. Саша родился с врожденной патологией позвоночника, которая создает «конфликт» спинного мозга и не дает позвоночнику нормально развиваться. Без операционного вмешательства такие дети со временем перестают ходить и попадают в инвалидное кресло навсегда.