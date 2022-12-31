Госпогранслужба Украины: 12 тысяч мужчин пытались сбежать из страны

В украинском пограничном ведомстве сообщили о 12 тысячах мужчин, которые пытались сбежать из страны из-за военного положения и мобилизации. Фото: REUTERS

Около 12 тысяч украинских мужчин пытались сбежать из страны после введения военного положения. Об этом в пятницу 30 декабря сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что 15 нелегалов при попытке тайно перейти границу погибли.

«Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах», - цитирует сообщение украинского пограничного ведомства РИА Новости.

Ведомство не информирует о том, сколько мужчин – граждан Украины всё же сбежали из страны.

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