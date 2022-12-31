РИА Новости: спецслужбы России обнаружили схрон диверсантов с оружием и патронами в ЛНР

Схрон предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уточняет источник РИА Фото: REUTERS

Спецслужбы России нашли схрон диверсантов, где находились различные виды вооружения и более 100 тысяч патронов, в пригороде Луганска. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах ЛНР.

"В пригороде Луганска спецслужбы Российской Федерации в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили тайник с оружием и боеприпасами. Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб", - сказал собеседник агентства.

В тайнике были найдены также противотанковая управляемая ракета (ПТУР), крупнокалиберный пулемет ДШК, гранатометы РПГ, штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1 и более 100 тысяч патронов разного калибра, уточняет РИА со слов собеседника.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР", - заключил источник.

Напомним, в октябре 2022 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям проводили обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, нежилых построек в пограничной зоне села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Во время проверки в одном из нежилых помещений пограничники обнаружили схрон с патронами: калибр 7.62 х 39, охотничьи и с маркировкой 308 win в количестве более 160 штук.