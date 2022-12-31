Володин пожелал укрепления России и преодоления вызовов в 2023 году

Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, пожелав преодоления вызовов и достижения поставленных целей, а также укрепления России. Поздравление парламентария приведены на сайте Госдумы.

«Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье - счастье и благополучие», - сказано в поздравлении спикера Госдумы, который также пожелал российским гражданам «крепкого здоровья и всего самого доброго».

Напомним, накануне московские спасатели под видом 50 Дедов Морозов при помощи альпинистского снаряжения спустились с крыш двух корпусов Морозовской детской больницы, заглянув в окна палат для того, чтобы поздравить маленьких пациентов и их родителей с наступающим. С ними также были и Снегурочки - десять психологов Пожарно-спасательного центра на подъемниках.