Жители острова Рождества первые в мире встретили новый 2023 год

Кирибати трижды встречает Новый год Фото: Shutterstock

Жители острова Рождества в составе островного государства посреди Тихого океана под названием Кирибати первыми на Земле встретили 2023 год. Кирибати с населением в 121 388 человек, по данным 2021 года, трижды встречает Новый год, потому что страна одновременно находится в трех часовых поясах.

Республики Кирибати расположена в Микронезии и Полинезии посреди Тихого океана. В состав тихоокеанского государства входят 33 маленьких коралловых атолла, двадцать из которых необитаемы.

На западных островах Гилберта действует пояс UTC+12, поэтому жители крайних субъектов Кирибати празднуют Новый год в то же время, что и россияне на Камчатке и Чукотке. На архипелаге Феникс, где находится лишь остров Кантон с населением чуть более 30 человек, действует пояс UTC+13. И, наконец, на островах Лайн действует UTC+14, который считается самым восточным часовым поясом в мире. Несмотря на то, что этот остров находится в одном часовом поясе с Гавайями, штат США празднует Новый год аж на день позже.

Россия же вытянута с запада на восток на 171°22′. Огромная территория без малого в 10000 км охватывает 11 часовых поясов. Это единственное государство в мире, где Новый год начинают праздновать на 9 часов раньше, чем в столице страны, а заканчивают через час после того, как его отметят в Москве.