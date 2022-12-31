Умер Бенедикт XVI, папа Римский на покое

Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет Фото: REUTERS

На 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил Ватикан.

Ранее в Ватикане заявили об ухудшении здоровья почетного папы Бенедикта XVI из-за его преклонного возраста.

Бенедикта XVI, в миру - Йозеф Алоиз Ратцингер, избрали 265-м папой римским в апреле 2005 года. Он стал первым папой немецкого происхождения за последнюю тысячу лет. Кроме того, он стал самым старшим по возрасту на момент избрания папой римским со времен Папы Климента XII.

В 2013 году Бенедикт XVI объявил о своей отставке во благо Церкви, отметив, что у него больше недостаточно сил для выполнения соответствующих обязанностей. В последние годы своей жизни почетный понтифик жил в монастыре в Ватиканских садах.