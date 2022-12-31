Российские военные освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 31 декабря, заявили, что Вооруженные силы (ВС) РФ на Южно-Донецком направлении освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области.

«На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где также отмечается, что было уничтожено до 50 военных, пять пикапов, три боевые машины пехоты, а также две боевые бронированные машины.

Кроме того, сообщается, что российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, где были уничтожены более 80 украинских военнослужащих и девять единиц техники. Воздушно-космические силы (ВКС) России также поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике (ДНР).