Американские пользователи Twitter предложили Вашингтону потребовать от Зеленского налоговую декларацию

Американцы предложили властям США потребовать от Зеленского налоговую декларацию Фото: REUTERS

Американцы призвали от властей Соединенных Штатов потребовать от президента Украины представить налоговую декларацию за этот год. Так они отреагировали на предложение сторонника Дональда Трампа Винса Лэнгмана заняться налоговыми декларациями Владимира Зеленского.

«Это было бы интересно», – написал один из пользователей Twitter.

«Он солидно задолжал США», – заявил другой подписчик.

«Думаю, швейцарские банкиры расскажут, сколько денег Зеленский припрятал и где», – высказал мнение третий.

«Не знал, что коррумпированные иностранные диктаторы отчитываются перед американской налоговой», – отметил еще один пользователь.

Напомним, ранее президент Украины во время визита в США в среду 21 декабря заявил, что Киев хотел бы получить больше систем ПВО Patriot. Американский лидер Джо Байден в ответ на слова Зеленского о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot заявил, что США «работают над этим».