Военнослужащий со спасенным из Херсона енотом поздравил всех с Новым годом

Енот из спецназа поздравил россиян с Новым годом. Иллюстративное фото. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасенный из Херсонского зоопарка енот, который теперь несет службу вместе с российскими десантниками, поздравил россиян с Новым годом. Поздравление опубликовано в телеграм-канале «Енот из Херсона».

«Здравствуйте, дорогие россияне! Вас приветствует проект «Архангел Спецназа» и наш енотик из Херсона. Мы хотим поздравить вас с новым 2023 годом. Пусть в ваших сердцах будет только теплота. Пусть в ваших семьях будет только любовь. Мы желаем всем счастья, радости и улыбок. Спасибо, что вы с нами! Победа будет за нами», - сказал боец.

Чудесная история дружбы енота по кличке «Херсон» и военнослужащих из зоны Спецоперации на Украине здесь на KP.RU.

Енот из Херсона вместе с десантниками выезжает на выполнение боевых задач, подкрепившись орешками.

Как енот Херсон привез десантникам подарки из тыла, смотрите на видео здесь на KP.RU.

Енот Херсон даже побывал в отпуске, а потом вернулся в зону спецоперации на Украине, чтобы продолжать выполнять свою главную функцию - поднимать дух бойцам.