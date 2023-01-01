Овечкин сократил до 89 голов отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин еще на шаг приблизился к Гретцки в рейтинге забитых голов. Фото: REUTERS

Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет за «Вашингтон Кэпиталз» и занимает второе место в списке лучших снайперов чемпионатов НХЛ за всю ее историю, сократил отставание от лидера этого рейтинга канадца Уэйна Гретцки. Теперь разрыв между Гретцки и Овечкиным составляет всего 88 голов.

Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» и довел общее число своих голов до 806 в то время как у Гретцки 894 гола, которые были забиты им в 1487 матчах, пишет РИА Новости.

Ранее легенда чешского хоккея Яромир Ягр выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам и назвал это «неизбежным».

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Трогательный момент случился перед встречей «Вашингтона» и «Аризоны» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. О том, как Овечкин подарил свою клюшку юному болельщику, страдающему эпилепсией, читайте здесь на KP.RU.