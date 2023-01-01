В России выросли пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года

Пенсии россиян проиндексированы с 1 января 2023 года Фото: Shutterstock

Пенсии неработающих пенсионеров в России увеличились с 1 января 2023 года. Индексация составила 4,8%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

"Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с учетом повышения с 1 января 2023 года составит 21 864 рубля", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в 2023 году прожиточный минимум в России вырос до 14 375 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 15 669 рубля, для пенсионеров — 12 363, для детей — 13 944 рубля.

Также ранее стало известно, что работающим пенсионерам не станут индексировать выплаты. Это следует из документа бюджета на 2023-2025 годы, внесенного в Госдуму. Пересчет выплат отменили еще в 2015-м из-за дефицитного бюджета, но пообещали вернуть в скором времени.