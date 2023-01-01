Российские сухопутные войска проведут девять международных учений в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году российские Сухопутные войска проведут несколько международных учений, сообщили в Минобороны РФ.

- Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность, - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Всего запланировано девять учений:

Российско-индийское межвидовое учение "Индра-2023";

- Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов ШОС "Мирная миссия - 2023";

- Совместное российско-лаосское военное учение, совместное российско-пакистанское военное учение "Дружба-2023";

- Совместное российско-алжирское военное учение;

- Совместное учение с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023";

- Совместное российско-монгольское учение "Селенга-2023" и совместное российско-вьетнамское учение".

В министерстве уточнили, что во время учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций и порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников.

Кроме того, сухопутные войска России будут задействованы в учениях миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", которые пройдут на территории Армении.

Напомним, в 2022 году Россия и Белоруссия провели совместные военные учения "Союзная решимость-2022". Они проходили на общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.