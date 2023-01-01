Российские военные уничтожили в Донбассе американскую станцию АN/TPQ-50 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили в ДНР мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства Соединенных Штатов АN/TPQ-50, которые использовали украинские войска, сообщили сегодня, 1 января, в Минобороны РФ.

"Возле населенного пункта Камышевка в ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства украинских войск. Возле города Артемовск в ДНР также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50", - уточняется в сводке оборонного ведомства РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Российские силы также ликвидировали три боевые бронемашины и пять пикапов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 января 2023 года публикует сайт KP.RU.