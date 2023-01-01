Глава Минфина Германии Линднер назвал выросшие цены на газ в стране "новым стандартом" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил о "новом стандарте" в связи с выросшими из-за отсутствия российского газа ценами на электроэнергию в стране.

"Это станет новым стандартом. .. только лишь по логистическим причинам газ через терминалы СПГ дороже, чем российский трубопроводный газ", - сказал Линднер в интервью изданию "Bild am Sonntag" при ответе на вопрос, прогнозирует ли он высокие цены на энергоносители на постоянной основе.

При этом немецкий чиновник подтвердил, что рассчитывает на небольшое уменьшение темпов инфляции.

Ранее жители Германии вышли на митинг из-за катастрофического роста цен на энергоносители и продукты питания.

Также ранее сообщалось, что химзаводы BASF в Германии могут прекратить работу из-за роста цен на газ. Отмечалось, что около 60% голубого топлива, потребляемого BASF в Европе, используется для производства электроэнергии и пара, а остальные объемы превращаются в сырье для производства химической продукции, в том числе аммиака и ацетилена.