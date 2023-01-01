Российские военные рассказали о выполнении задач на Кременском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Военные Западного военного округа во взаимодействии с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Новогоднюю ночь "поздравили" украинскую армию огнем артиллерии, в частности, РСЗО БМ-21 "Град", об этом передает корреспондент РИА Новости, который встретил Новый год вместе с российскими солдатами.

"Поздравили противника пакетом… из "Града" (РСЗО БМ-21 "Град")", - рассказал РИА Новости боец ЗВО, который выполняет задачи на этом участке.

Также боец танкового подразделения рассказал, что танкисты готовы даже в праздничную ночь отражать любые атаки со стороны противника.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 января 2023 года публикует сайт KP.RU.