В МВФ считают, что половина Евросоюза окажется в рецессии в 2023 году из-за ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Текущий, 2023-й год для большей части мировой экономики будет тяжелым, половина стран Евросоюза скатится в рецессию из-за конфликта на Украине. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.

Ее попросили дать комментарий по одному из последних докладов МВФ, в котором прогнозируется "год потрясений", а в фонде полагают, что "худшее еще впереди".

"Именно это мы будем наблюдать в 2023 году. Для большей части мировой экономики это будет трудный год, более тяжелый, чем тот, который предыдущий. Почему? Потому что темпы роста трех крупнейших экономик - США, Евросоюза и Китая - замедляются одновременно", - сказала Георгиева.

Ранее МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,3%. В фонде полагают, что избежать рецессии в Соединенных Штатах все сложнее.

Также ранее МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 3,6%. В январе озвучивался показатель в 4,4%.