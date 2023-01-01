В Центральной России ожидаются морозы до минус 30 градусов на Рождество 7 января 2023 года Фото: pexels.com

Центральную Россию на Рождество - 7 января 2023 года - ждут морозы до минус 30 градусов, об этом сообщается на портале "Метеовести", который публикует прогнозы от центра погоды "Фобос".

Согласно прогнозу, так же аномально холодно будет и в воскресенье - 8 января текущего года.

Также, согласно последним прогнозам синоптиков, похолодание в Москве и Московской области будет не просто резким, а ещё и крайне жестоким, особенно по сравнению с предыдущими падениями температуры. 7 января в регионе ожидается до -27 градусов мороза, о чем сообщают на сайте Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что, скорее всего, зима начнется в Москве, в конце ноября — начале декабря. Первый снег может выпасть и раньше, но устойчивый снежный покров установится именно в первых числах первого месяца зимы 2022-2023.