Экономист Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский является неопытным руководителем, который наивно верит в обещания западных стран помочь в восстановлении государства, заявил в блоге на YouTube экс-советник президента экономист Олег Соскин.

"Поскольку Украина - это страна-лузер, страна депрессивная… до 2023-24 года вообще нечего говорить о каком-то улучшении… Какое развитие? Когда этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дите, что с ребенка можно взять? Он разве что-то понимает? " - шутливо заметил Олег Соскин.

Эксперт также считает, что ситуация в республике будет только становиться все хуже - настанет фаза экономической стагнации, будут усилены политические репрессии и террор со стороны властей.

Также ранее Украинский генерал Москаль раскритиковал Зеленского за закрытие телеканалов. Военный назвал президента Украины “неуравновешенным, капризным” человеком.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 января 2023 года публикует сайт KP.RU.