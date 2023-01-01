Лула да Силва официально вступил в должность бразильского лидера Фото: REUTERS

Политик левых взглядов Луис Инасиу Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии. Церемония его инаугурации прошла 1 января 2023 года в столице страны - городе Бразилиа.

В ходе своей инаугурационной речи Лула публично пообещал отстаивать права и свободы граждан страны на всем протяжении своего президентского срока.

В преддверии церемонии Лула пообщался с главой российской делегации, спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и передал ей послание, адресованное российскому президенту Владимиру Путину.

Избран президентом Бразилии Лула был еще в конце октября минувшего года. Тогда он в ходе второго тура голосования на президентских выборах сумел набрать 50,9 процента голосов избирателей, опередив правого политика Жаира Болсонару (49,1 процента), который на тот момент занимал пост главы государства.