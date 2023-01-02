Столтенберг считает, что Западу нужно готовиться к затяжному конфликту на Украине

Йенс Столтенберг выступил с громким заявлением по поводу конфликта на Украине Фото: REUTERS

Западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в российско-украинском конфликте. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что с большой вероятностью конфликт на Украине в ближайшее время окончательно примет затяжной характер и его быстрого завершения ждать точно не приходится ни при каких обстоятельствах.

По мнению Столтенберга, которое он высказал в большой интервью британской телерадиокомпании BBC, западные государства должны быть готовы к тому, чтобы поддерживать киевский режим и накачивать его различными видами вооружений на протяжении многих лет.

При этом генсек НАТО допустил и возможность проведения дипломатических переговоров по урегулированию вооруженного конфликта между Москвой и Киевом. Столтенберг убежден, что в этом отношении главной задачей Запада является "создание приемлемых для Киева переговорных позиций". Однако возможные сроки начала и проведения российско-украинских переговоров политик называть отказался.