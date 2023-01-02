Захарова высмеяла предложение Арестовича установить монархию на Украине

Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Алексея Арестовича Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на недавнее заявление советника офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украине нужна монархия.

«Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — отметила Захарова в своем telegram-канале. Она провела параллели между пропагандистами Украины и политической повесткой, навязываемой на Западе.

Также высказывание Арестовича решил высмеять и российский сенатор, экс-замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. По его мнению, причиной слов украинского чиновника стало его бурное празднование Нового года. «Арестович, судя по информации СМИ, допраздновался до белочки. Он теперь заговорил о необходимости монархии для Украины! Тут и сказать-то нечего», - написал политик в своем канале в Telegram.

Ранее Арестович предложил подумать над возможностью установления монархии на Украине в качестве формы правления. В интервью музыканту Олегу Скрипке украинский чиновник признался, что в данной случае он выражает лишь свое собственное мнение и допускает, что оно может коренным образом отличаться от позиции Офиса Зеленского и самого действующего украинского президента.