Аналитик Белогорьев уверен, что США хотят вернуть былое влияние через потолок цен на нефть

США используют потолок цен на российскую нефть для собственной выгоды Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продвинули принятие ценового потолка на российскую нефть, чтобы вернуть себе былое влияние на рынок "черного золота". Об этом заявил в беседе с РИА Новости замдиректора по энергонаправлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По его словам, Вашингтон утратил контроль над экспортом нефти и ее ценообразованием после образования Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Изначально Белый дом в качестве рычага влияния использовал развитие сланцевой индустрии, но сейчас ее ресурс в США близок к исчерпанию, уточнил эксперт.

"В этом смысле сланцевая добыча нефти точно перестала играть свою решающую роль, - аргументировал Белогорьев. - Лишившись этого механизма, сейчас США предлагают новый вариант в виде такого купирования цен на российскую нефть".

Напомним, с 5 декабря заработало правило потолка цены на российскую нефть. Под соглашением подписались страны "Большой семерки" (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), а также Австралия и Евросоюз. Потолок установили на уровне $60 за баррель. Это означает, что компаниям из этих стран запрещено:

- покупать "черное золото" из РФ по цене выше $60 за баррель;

- перевозить российскую нефть, которая продается по цене выше лимита (даже в третьи страны);

- проводить техобслуживание танкеров, а также страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже лимита (даже в третьи страны).