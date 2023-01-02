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НовостиЭкономика2 января 2023 10:19

Аналитик Белогорьев уверен, что США хотят вернуть былое влияние через потолок цен на нефть

Вашингтон утратил контроль над рынком после образования ОПЕК
Роман КИЛЬМЯШКИН
США используют потолок цен на российскую нефть для собственной выгоды

США используют потолок цен на российскую нефть для собственной выгоды

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продвинули принятие ценового потолка на российскую нефть, чтобы вернуть себе былое влияние на рынок "черного золота". Об этом заявил в беседе с РИА Новости замдиректора по энергонаправлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По его словам, Вашингтон утратил контроль над экспортом нефти и ее ценообразованием после образования Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Изначально Белый дом в качестве рычага влияния использовал развитие сланцевой индустрии, но сейчас ее ресурс в США близок к исчерпанию, уточнил эксперт.

"В этом смысле сланцевая добыча нефти точно перестала играть свою решающую роль, - аргументировал Белогорьев. - Лишившись этого механизма, сейчас США предлагают новый вариант в виде такого купирования цен на российскую нефть".

Напомним, с 5 декабря заработало правило потолка цены на российскую нефть. Под соглашением подписались страны "Большой семерки" (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), а также Австралия и Евросоюз. Потолок установили на уровне $60 за баррель. Это означает, что компаниям из этих стран запрещено:

- покупать "черное золото" из РФ по цене выше $60 за баррель;

- перевозить российскую нефть, которая продается по цене выше лимита (даже в третьи страны);

- проводить техобслуживание танкеров, а также страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже лимита (даже в третьи страны).