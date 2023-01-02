Миллер заявил, что Газпром вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай Фото: REUTERS

«Газпром» с 1 января 2023 года вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай, об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в Telegram-канале.

Миллер отметил, что в прошедшем году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что позволило перевыполнить соглашение.

Он подчеркнул, что «по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контрактом для следующего года».

По словам Миллера, с 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай.

Как писал сайт KP.RU, 17 декабря 2022 года «Газпром» снова установил новый суточный рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». При этом отмечалось, что превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай. Путин подчеркнул, что «ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов».

19 декабря 2022 года страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт·ч. Отмечалось, что ограничение цен на голубое топливо изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам

Ранее по информации Bloomberg, в этом году Россия зарабатывала на продаже нефти и нефтепродуктов около 20 миллиардов долларов ежемесячно.