Семь пассажиров самолета, летевшего в Алма-Ату, пострадали из-за сильной турбулентности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana на рейсе из Ташкента в Алма-Ату попал в зону сильной турбулентности, в результате чего травмы и ожоги получили семь пассажиров, об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент - Алматы… Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности», - говорится в заявлении.

В авиакомпании сообщили, что по предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы и ожоги.

Отметчалось, что экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта.

В авиакомпании выразили сожаление о произошедшем и пообещали оказать всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.

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