Reuters: Террористы ИГИЛ* взяли на себя ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Террористы группировки ИГИЛ* взяли на себя ответственность за произошедший накануне взрыв в военном аэропорту Кабула. Об этом 2 января сообщает агентство Reuters.

- "Исламское государство"* взяло ответственность за нападение на силы "Талибана"** в Кабуле в воскресенье, 1 января, - говорится в публикации издания со ссылкой на Telegram-канал террористической группировки.

Также уточняется, что боевики сообщили о гибели 20 человек и 30 раненых в результате инцидента.

Напомним, утром 1 января мощный взрыв прогремел вблизи международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Звук взрыва был слышен в нескольких районах столицы Афганистана. Информации о погибших не поступало, а правительство талибов** пока официально не прокомментировало ситуацию. В результате случившегося погибли и пострадали люди.

ИГИЛ (Исламское государство)* - запрещенная в России террористическая организация.

Талибан** - запрещенная в России террористическая организация, движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.