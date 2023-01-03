Военный эксперт Кнутов: Украине грозят серьезные проблемы к концу января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Украину в скором времени ждут проблемы. Он полагает, что события будут развиваться на руку российским военным.

Эксперт заявил, что такое развитие событий возможно в случае, если РФ продолжит наносить эффективные высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры. Россия следует данной тактике с начала СВО. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Если мы это продолжим, то уже к концу января для Украины начнутся достаточно серьезные проблемы. Это позволит российской стороне продолжить политику по выдавливанию украинской армии из Донецкой народной республики, а затем перейти уже в Запорожье и Херсон, - пояснил Кнутов.

Ранее RT писал, что депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что ЕС готов воевать "до последнего украинца", заставляя страдать собственных граждан. Схожей позиции придерживается и французский политик Флориан Филиппо, который назвал "бредом" новую программу поддержки Украины со стороны ЕС.