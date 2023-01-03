Daily Mail сообщил о сокрытии Минюстом США документов о связи сына Байдена с Китаем, РФ и Украиной

Власти США пытаются засекретить важную информацию о Хантере Байдене Фото: REUTERS

Министерство юстиции США сознательно скрывает не менее 400 страниц конфиденциальных документов, которые свидетельствуют о предполагаемых связях сына и брата действующего президента США Джо Байдена Хантера и Джима с Китаем, Россией и Украиной.

Соответствующую информацию распространил популярный британский таблоид Daily Mail со ссылкой на юриста из американского штата Колорадо Кевина Эванса.

По его словам, он подал в суд на американский минюст еще в мае 2022 года, когда ведомство отказало в предоставлении ему доступа к «потенциально важным» документам. Юрист пояснил, что до сих пор не получил никаких документов, которые запрашивал у американского Минюста, и теперь может с полной уверенностью говорить о том, что ведомство скрывает данные о членах семьи нынешнего американского президента Джо Байдена и, с большой долей вероятности, сознательно делает это.

Ранее стало известно о другом громком скандале, которые недавно разразился вокруг семьи хозяина американского Белого дома. Так, по данным целого ряда изданий, бывшая стриптизерша Лунден Робертс, которая является матерью одного из пятерых детей сына президента США, Хантера Байдена, обратилась в суд с требованием изменить фамилию дочери на Байден. Исковое заявление составлено по совету адвоката, который убежден, что в будущем данная фамилия поможет подрастающей внучке главы Белого дома устроиться в жизни.