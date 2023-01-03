Французская компания GTT приостанавливает работу в России

Французский бизнес сейчас массово вынужденно покидает РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) решила объявить о приостановке своей работы в России. Бизнес-структура, являющаяся крупнейшим в мире производителем контейнеров для перевозки СПГ, покидает РФ из-за необходимости соблюдать антироссийские санкции.

Кроме того, французская компания также прекращает любое сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительство 15 газовозов ледокольного класса. Как сообщается на сайте GTT, решение принято из-за ограничений, которые предусмотрены восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза (ограничения в отношении РФ были введены на фоне конфликта на Украине).

«С 8 января 2023 года действие контракта со "Звездой" будет приостановлено, и вмешательство GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями»,— отмечается в официальном пресс-релизе, опубликованном на интернет-сайте компании.

GTT - это известная транснациональная морская инжиниринговая компания, базирующаяся во Франция и ведущая бизнес практически по всему миру. Известно, что GTT специализируется на разработке различных конструкций мембранных систем хранения груза для морской транспортировки и хранения СПГ (сжиженного природного газа).

Gaztransport & Technigaz SA была основана 19 сентября 1994 года, в результате слияния двух крупных производителей емкостей СПГ Gaztransport и SNTechnigaz со штаб квартирой Святом Реми ле Шеврезе (Франция). Бизнес в РФ GTT вела уже довольно длительное время, имея весьма крупных партнеров как в государственном, так и в частном секторе.