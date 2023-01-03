Доцент РЭУ Лебединская сообщила о новых правилах доставки пенсий в РФ с 2023 года

В РФ меняют правила доставки пенсий пожилым гражданам Фото: RUSSIAN LOOK

В России с 1 января 2023 года официально вступили в силу новые поправки в «Правила выплаты пенсий», предусматривающие изменение порядка доставки пенсионных выплат гражданам через «Почту России».

Известно, что новации в законодательство РФ коснутся в общей сложности около 10,4 миллионов человек. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о том, какие именно изменения были внедрены и как они непосредственно отразятся на жизни каждого конкретного пенсионера.

«Ранее у российского пенсионера была только одна попытка получить деньги в назначенный день дома, а посещение врача или похороны соседа уважительной причиной для переноса прихода почтальона не считались. В случае отсутствия пенсионера дома за деньгами приходилось идти лично на почту или ждать следующего месяца. Теперь же почтальон в случае отсутствия получателя пенсии дома, обязан еще как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите», — рассказала Лебединская в интервью журналистам информагентства «Прайм».

Ранее стало известно о том, что наиболее важным пенсионным изменением, которое ждет граждан РФ в 2023 году, является ликвидация Пенсионного фонда России. Вместе него (в результате слияния с Фондом социального страхования) будет создан единый Соцфонд РФ, который и будет назначать все пенсионные и социальные выплаты гражданам страны.

Кроме того, по данным Госдумы РФ, уже с Нового года России существенно повышаются пенсии по старости и инвалидности, а также зарплаты для бюджетников по всей стране. В частности, согласно информации депутата Госдумы от ЕР Светланы Бессараб, части граждан с 1 января 2023 года уже будут повышены страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца сразу на 4,8%. Кроме того, будут повышены МРОТ и прожиточный минимум, что за собой повлечет увеличение заработных плат бюджетников. Это коснется 3,5 миллиона человек. Также произойдет увеличение социальных выплат, зависящих от этих показателей.