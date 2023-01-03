Экс-советник Трампа Болтон: Турция рискует лишиться места в НАТО из-за сотрудничества с РФ

Джон Болтон считает неотвратимым "развод" Турции и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за тесного сотрудничества с Россией и помощи Москве. С таким предупреждением публично выступил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но коммерческие и военные партнеры России еще не покинули ее в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент Реджеп Тайип Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран на предстоящих выборах главы Турции в июне 2023 года», — цитирует Болтона влиятельное британское издание The Daily Telegraph.

Ранее Джон Болтон публично заявил о том, что он разочарован нынешней риторикой и публичной активностью Дональда Трампа, поэтому не исключает собственного выдвижения на пост американского президента в 2024 году. По словам Болтона, его главной задачей на выборах главы государства станет не своя победа по итогам кампании, а недопущение нового президентского срока Трампа.

По словам Болтона, он также воздерживается от поддержки курса нынешнего главы Соединенных Штатов Джо Байдена, однако считает его активность в плане оказания масштабной военной и финансовой помощи Украине абсолютно правильной и полностью обоснованной.