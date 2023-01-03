СК России расследует обстрелы Донецка и Ясиноватой боевиками ВСУ

СК расследует обстрелы мирных жителей украинскими военными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Следственный комитет (СК) расследует факты обстрела украинскими вооруженными формированиями населенных пунктов на территории ДНР, в результате которых мирные жители были ранены, а также повреждены здания.

Речь идет, в частности, об обстреле Куйбышевского района Донецка, при котором получили ранения двое человек. Кроме того, при артиллерийской атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден многоквартирный жилой дом в городе Ясиноватая.

"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, 15 декабря 2022 года Донецк был подвергнут одному из наиболее мощных обстрелов украинскими боевиками. Мэр города заявлял, что в 7 утра центр Донецка подвергся самому массированному удару начиная с 2014 года.

По его данным, ВСУ выпустили по мирным жителям 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град".