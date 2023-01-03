Программа льготной ипотеки утверждена для жителей новых регионов России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечается, получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах.

В документе указывается, что максимальный размер кредита по льготной ставке составит 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос составляет не менее 10%.

Как писал сайт KP.RU, 31 декабря 2022 года правительство России утвердило гарантии бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на 2023 год. Уточнялось, что программа устанавливает условия предоставления различных видов медпомощи и перечень заболеваний, при которых помощь должна быть оказана бесплатно. Также в документе идет речь о базовой программе обязательного медицинского страхования.