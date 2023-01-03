На Краснолиманском направлении в ЛНР уничтожена группа украинских диверсантов Фото: Александр КОЦ

Группу украинских диверсантов уничтожили на Краснолиманском направлении в Донбассе, об этом сообщил офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко агентству РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вооруженных формирований Украины», - сообщил Марочко.

Офицер отметил, что украинская ДРГ пыталась воспользоваться густым туманом для захвата позиций в районе населенного пункта Стельмаховка.

Марочко подчеркнул, что «благодаря тепловизионным средствам обнаружения, которые были поставлены волонтерскими организациями РФ, враг вовремя был обнаружен и уничтожен.

Марочко не уточнял, какое количество уничтоженных украинских боевиков.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны сообщило, что вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районе Масляковки и Краматорска в Донецкой Народной Республике уничтожено более 130 иностранных наемников.

В ЛНР вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера, четыре беспилотника, а также 11 единиц специальной автомобильной техники.

2 января 2023 года российские войска уничтожили две американские системы М777 в ДНР. Как отмечалось, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка в ДНР уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США.