Лавров обсудил ситуацию на Украине с новым главой МИД Израиля Коэном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что 3 января провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Во время беседы дипломаты обсудили двусторонние отношения стран, а также поговорили про региональную проблематику.

- Я завершил разговор с российским министром Лавровым, который позвонил мне, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, а также отношения наших стран, - написал израильский министр в посте в Twitter.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что украинский кризис был вызван тем, какую политику Запад проводил в отношении Москва, когда понял, что она "не будет послушной". По его словам, западные страны подтвердили свою "ненадежность" в качестве партнеров по экономическому сотрудничеству и месте для хранения золотовалютных резервов.