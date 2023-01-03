Премьер Украины Шмыгаль заявил, что ущерб экономике страны превышает $700 млрд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал про ущерб экономике страны, полученный в результате боевых действий.

По его словам, он уже превышает отметку в 700 миллиардов долларов. Об этом Шмыгаль заявил 3 января на заседании правительства.

При этом политик сообщил, что украинская сторона вместе со Всемирным банком намерена провести верификацию потребностей Киева. Крайний раз подобный анализ был проведён в начале июня 2022 года.

- На тот момент цифра (ущерба) составляла 350 миллиардов долларов ... Учитывая последние атаки ... эта сумма составляет более 700 миллиардов долларов, - сказал украинский премьер на видео, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Накануне председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня. По его словам, об оперативном устранении неполадок тут речи не идет - чтобы восстановить стабильную работу требуются месяцы, а то и годы, утверждает специалист.