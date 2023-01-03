Умер Алексей Малашенко, российский востоковед и политолог

Причины смерти Малашенко не называются Фото: из соцсетей

На 72-м году жизни скончался известный российский востоковед и политолог Алексей Малашенко. Информацию об этом в социальных сетях распространил его друг, журналист и политолог Аркадий Дубнов.

«Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий ученый, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг», — сообщил Дубнов.

Причины смерти Малашенко, а также дата его похорон пока официально не называются.

Малашенко являлся одним из ведущих российских специалистов по проблемам ислама.

В 1995 году он получил степень доктора исторических наук в Институте востоковедения Российской академии наук (РАН). В разные годы господин Малашенко преподавал в Московском государственном институте международных отношений и Высшей школе экономики.

В 2007—2016 являлся членом научного совета, председателем программы «Религия, общество и безопасность» Московского центра Карнеги (организация прекратила работу по решению Минюста РФ в 2022 году). С октября 2016 года — руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций». Малашенко был известен как руководитель сетевого межрегионального проекта ИНО-центр (информация, наука, образование) «Ислам в России» Являлся членом экспертного совета РИА Новости, членом редакционной коллегии журналов «Центральная Азия и Кавказ» и «Вестник Евразии», членом редакционной коллегии бюллетеня «Россия и мусульманский мир». Владел арабским, английским и французским языками. Автор и редактор 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках.