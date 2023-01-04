В Минобороны РФ сообщили, что число погибших военных в Макеевке увеличилось до 89

В Минобороны РФ сделали важное заявление по трагедии в Макеевке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших российских военнослужащих в результате трагедии в Макеевке (Донецкая народная республика) выросло до 89 человек. Информацию об этом официально распространило российское министерство обороны. Ранее сообщалось о 63 погибших, в настоящее время разбор завалов еще продолжается, на месте работают спасатели и представители следственной группы.

В военной ведомстве РФ заявили о том, что причиной массовой гибели военнослужащих стал удар по их расположению, нанесенный боевиками Вооруженных сил Украины в ночь на 1 января 2023 года. Удар был нанесен из поставленной киевскому режиму западными странами американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов «Хаймарс» произошло обрушение перекрытий здания", - подчеркивают в министерстве, уточняя, что сразу после нанесенного боевиками ВСУ удара были предприняты все меры для минимизации человеческих жертв в результате трагедии.

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