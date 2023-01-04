Названа причина трагедии в Макеевке, где при ударе ВСУ погибли 89 российских военных

В результате трагедии погибли почти 90 военнослужащих ВС РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов, сообщают в министерстве обороны России.

"Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", - отмечается в официальном заявлении первого заместителя начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

Отмечается, что в настоящее время в связи с данным ЧП ведется подробное разбирательство, непосредственно на месте событий работает комиссия Минобороны РФ, которая по итогам расследования сделает все соответствующие выводы и примет все необходимые решения (в том числе, возможно, и кадровые).

Ранее в российском военном ведомстве рассказали о том, что число погибших военнослужащих ВС РФ в результате трагедии в Макеевке увеличилось до 89 человек. Изначально Минобороны России сообщало о 63 погибших в результате этого резонансного ЧП.