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НовостиПолитика3 января 2023 23:31

Среди погибших российских военных в Макеевке был заместитель командира полка

Об этом, комментируя случившуюся трагедию, заявили в Минобороны РФ
Александр КИСЛОВ
Минобороны РФ выпустил новое важное заявление о трагедии в Макеевке

Минобороны РФ выпустил новое важное заявление о трагедии в Макеевке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди погибших в Макеевке (ДНР) был заместитель командира полка подполковник Бачурин, официально сообщает Министерство обороны России. Ранее стало известно о том, что результате обстрела российских военнослужащих боевиками Вооруженных сил Украины из американской РЗСО HIMARS, согласно последним данным, погибли 89 человек.

"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин", - отмечается в публичном заявлении в связи с произошедшим ЧП, которое выпустил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Известно также, что в настоящее время по факту трагедии в Макеевке ведется тщательное расследование. В российском военном ведомстве уже пообещали, что по итогам разбирательства все виновных в массовой гибели десятков российских военных в результате удара ВСУ будут привлечены к ответственности. Также анонсировано принятие всех необходимых решений (в том числе, кадровых).

Также в министерстве обороны России сообщили, что к настоящему моменту уже достоверно установлено, что причиной трагедии стало несанкционированное включение и использование находившимися в Макеевке военнослужащими их личных мобильных телефонов. Подчеркивается, что военные нарушили введенный в МО РФ запрет на пользование смартфонами, что позволило противнику получить подробную информацию об их местонахождении.