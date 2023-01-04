Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" отработает применение гиперзвуковых ракет "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный ракетами "Циркон", заступил на боевое дежурство Фото: Александр ГЛУЗ

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" в ходе дальнего похода отработает применение гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 4 января 2022 года.

Судно отправляется в длительное плавание по Средиземному морю, Атлантическому и Индийскому океанам.

"В ходе учений и тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки", - уточнил Шойгу.

Напомним, в церемонии заступления на боевую службу "Адмирала Горшкова" поучаствовал президент России Владимир Путин. Он поприветствовал ее участников в дистанционном формате и отдал приказ о начале боевого дежурства.

Глава государства обратил внимание, что корабль оснащен ракетами "Циркон" и поблагодарил специалистов оборонно-промышленного комплекса за начало серийного производства даного вооружения.